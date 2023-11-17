Bloomberg'den Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi dikkat çeken iddia: Cevap Haluk Bayraktar'dan geldi

Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar Kızılelma dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"