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Bloomberg'den Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi dikkat çeken iddia: Cevap Haluk Bayraktar'dan geldi

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'in 'Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağı satışını engelleyeceği' iddiasına cevap Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Bloomberg'in haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi yayımlaması dikkat çekti.

10:28 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 12:06 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bloomberg'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi algı haberine Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' cevabı.

Bloomberg'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi algı haberine Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' cevabı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün günübirlik bir ziyaret için Berlin’e gidiyor. Erdoğan, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşecek.


Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın
“İsrail yönetimi Gazzeli çocuklara kadınlara ve sivillere karşı insanlık tarihinin en kalleş saldırılarını düzenliyor. İsrail bir terör devletidir”
sözleri, Filistin'deki katliama açıkça destek olan Almanya'yı da rahatsız etti.

Türkiye uzun zamandır Avrupa’nın F-35 Rakibi "Eurofighter Typhoon"u F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkartılması nedeniyle Hava Kuvvetleri’nde doğabilecek boşluğu kapatmak amacıyla alternatif olarak gördüğü seçeneklerden biriydi.



İngiltere ve İspanya 'Evet' diyor

Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın konsorsiyum halinde ürettiği Eurofighter'ların satışında doğal olarak 4 üyenin onayı gerekiyor.


Eurofighter Typhoon savaş uçakları İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Bakan Güler açıklamasında
"Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmeye çalışıyorlar. Sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyor"
ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Güler: 40 Adet Eurofıghter Typhoon alacağız

TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün yaptığı açıklamada, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınacağını bildiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
"40 Eurofighter alacağız. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi. Almanya'yı iknaya çalışıyoruz"
dedi.

'Almanya Türkiye'ye engel olacak'



Bloomberg, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonrası Türkiye ve Batı arasındaki gerilimin tırmandığını öne sürdü. Suriye'deki PKK/PYD'ye karşı askeri harekâtı ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamakta gecikmesi nedeniyle ABD liderliğindeki NATO müttefikleri ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik gerginlikleri gerekçe göstererek, Scholz'un buna rıza göstermesinin beklenmediğini söylediler.


"Erdoğan'ın 20 adet Eurofighter Typhoon jeti talep etmesi bekleniyor"

Bloomberg'de yer alan ilginç bir detay da şu şekilde; Görüşme öncesinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen Türk yetkililer, Erdoğan'ın en az 20 adet Eurofighter Typhoon jeti talep etmesinin ve bu sayıyı iki katına çıkarma opsiyonu sunmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer, Türkiye'nin, rakibi Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını satın almasına karşılık vermek için bir anlaşma sağlamaya istekli olduğunu söylediler.


Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' ayarı

Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bloomberg'in haberini alıntılayarak, Türkiye'ye yönelik engellemelerin sadece savunma sanayisinin hızla gelişmesine yaradığını belirterek 'Kızılelma' vurgusu yaptı.


Bayraktar,
"Teknolojik ilerlemenin hızı insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor. Yakın gelecekte muharebe sahasındaki platformlar büyük oranda insansız sistemlere dönüşecek.


'Bize avantaj sağlayacak'

Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak.

Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar Kızılelma dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

2022 paylaşımını hatırlattı

Bayraktar, 12 Eylül 2022 tarihli
"ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?"
gönderisini yeniden paylaşarak algı operasyonlarına cevap verdi.



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