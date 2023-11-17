Bloomberg'den Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi dikkat çeken iddia: Cevap Haluk Bayraktar'dan geldi

Bloomberg'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi algı haberine Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' cevabı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün günübirlik bir ziyaret için Berlin’e gidiyor. Erdoğan, Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile görüşecek.
Türkiye uzun zamandır Avrupa’nın F-35 Rakibi "Eurofighter Typhoon"u F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkartılması nedeniyle Hava Kuvvetleri’nde doğabilecek boşluğu kapatmak amacıyla alternatif olarak gördüğü seçeneklerden biriydi.
İngiltere ve İspanya 'Evet' diyor
Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın konsorsiyum halinde ürettiği Eurofighter'ların satışında doğal olarak 4 üyenin onayı gerekiyor.
Bakan Güler: 40 Adet Eurofıghter Typhoon alacağız
'Almanya Türkiye'ye engel olacak'
Bloomberg, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonrası Türkiye ve Batı arasındaki gerilimin tırmandığını öne sürdü. Suriye'deki PKK/PYD'ye karşı askeri harekâtı ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylamakta gecikmesi nedeniyle ABD liderliğindeki NATO müttefikleri ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik gerginlikleri gerekçe göstererek, Scholz'un buna rıza göstermesinin beklenmediğini söylediler.
"Erdoğan'ın 20 adet Eurofighter Typhoon jeti talep etmesi bekleniyor"
Bloomberg'de yer alan ilginç bir detay da şu şekilde; Görüşme öncesinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen Türk yetkililer, Erdoğan'ın en az 20 adet Eurofighter Typhoon jeti talep etmesinin ve bu sayıyı iki katına çıkarma opsiyonu sunmasının beklendiğini söyledi. Yetkililer, Türkiye'nin, rakibi Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını satın almasına karşılık vermek için bir anlaşma sağlamaya istekli olduğunu söylediler.
Haluk Bayraktar'dan 'Kızılelma' ayarı
Türkiye'nin milli ve özgün insansız platformlarını geliştiren Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bloomberg'in haberini alıntılayarak, Türkiye'ye yönelik engellemelerin sadece savunma sanayisinin hızla gelişmesine yaradığını belirterek 'Kızılelma' vurgusu yaptı.