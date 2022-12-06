Dünya BM Nijeryada dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor
AFRİKA

BM: Nijerya'da dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Nijerya'da en az 8,3 milyon kişinin acil yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
BM: Nijeryada dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, 2022'de daha fazla kadın ve çocuğun yerinden edilmesinin, kuzeydoğudaki insani krizin devam ettiği anlamına geldiği belirtildi.

Nijerya'da milyonlarca savunmasız insanın her gün hayatta kalmak için mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, "Ülkede şu anda en az 8,3 milyon kişi acil yardıma muhtaç." ifadesi kullanıldı.

"Ciddi güvenlik sorunu var"

Açıklamada, terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP mensuplarının etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde özellikle çocuk ve kadınların zorluklar içinde yaşamlarını sürdürdüğü, bu kişilerin her zamankinden daha fazla acil insani yardıma muhtaç olduğu aktarıldı.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

"20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi"

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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