Mülteci engel tanımadı: 11 gün dümende yolculuk ettiler

Nijerya’dan yola çıkan bir gemide 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı. İspanya Sahil Güvenlik Güçleri tarafından paylaşılan fotoğrafta, petrol tankerinin dümeninde oturan adamların, ayakları sudan bir metreden daha az bir mesafede 11 gün ölüm kalım savaşı verdikleri görülüyor BBC’nin haberine göre, İspanyol haber ajansı (EFE) göçmenlerin bulundukları iskelede sağlık görevlileri tarafından fark edildiğini ve kısa süre sonra hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

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