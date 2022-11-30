Dünya Mülteci engel tanımadı 11 gün dümende yolculuk ettiler
AVRUPA

Mülteci engel tanımadı: 11 gün dümende yolculuk ettiler

Nijerya’dan yola çıkan bir gemide 3 mültecinin 11 gün boyunca geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mülteci engel tanımadı: 11 gün dümende yolculuk ettiler
​Nijerya’dan yola çıkan bir gemide 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı.

Nijerya’dan yola çıkan bir gemide 11 gün boyunca 3 mültecinin, geminin su hizasındaki dümen bölümünde seyahat ettiği ortaya çıktı. İspanya Sahil Güvenlik Güçleri tarafından paylaşılan fotoğrafta, petrol tankerinin dümeninde oturan adamların, ayakları sudan bir metreden daha az bir mesafede 11 gün ölüm kalım savaşı verdikleri görülüyor BBC’nin haberine göre, İspanyol haber ajansı (EFE) göçmenlerin bulundukları iskelede sağlık görevlileri tarafından fark edildiğini ve kısa süre sonra hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Mültecilerle 40 gün geçiren İspanyol gazeteci: 'İnsanlığımdan utandım'
HAYAT
Mültecilerle 40 gün geçiren İspanyol gazeteci: 'İnsanlığımdan utandım'
220 kişiyimağdur ettiler

220 kişiyi
mağdur ettiler

​Devre mülkte akıl almaz dolandırıcılık.
Türk lirasını yırtaniki kişi gözaltında

Türk lirasını yırtan
iki kişi gözaltında

​Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti.
İstihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

İstihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT'ten Sincar'da PKK'ya nokta operasyon.

​Hatay'da 'Kökünü Kurutma' operasyonu.

​10 günde 900 firma depolamak için başvurdu.

​Meteoroloji çok sayıda ili uyardı.

​​Tartıştığı karısını başını keserek öldürdü.

​Suriye'den Mersin'e geldikleri tespit edildi.

​2021'de dünyada turist sayısında dördüncüyüz.

Büyüklükleri 4,7 ile 5 olarak ölçüldü.

​Altılı masanın yapacağı anayasa yıkım anayasasıdır.

​Uydu görüntüleriyle yüzeydeki hareketlenmeler incelendi.

Zelenskiy savaştaki son tabloyu açıkladı.

​İstanbul Sözleşmesi ve başörtüsü gibi konular anayasa çalışmasında yer almadı.

​Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.