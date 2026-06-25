Canavar devlet İsrail'in Gazze'deki saldırılarında can kaybı 73 bin 43'e yükseldi

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1031 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 309 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 785 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.