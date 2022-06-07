Cezayir ordusundan Fas sınırında gece tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Libyalı askerler eğitim veriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Müşterek Kara Eğitim Merkezi'ndeki Libyalı askerler ile Libya Deniz Kuvvetleri personeline yaklaşık 2 yıldır bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarıyor. Türkiye ile Libya devleti arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası' kapsamında Libya'nın Hums kentinde oluşturulan Müşterek Deniz Eğitim Komutanlığı'nca Libyalı denizcilere eğitim verildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülkelerin katılımı ile 9 Haziran'a kadar sürecek Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılmak için Türkiye'ye giden Libya Şafak Hücumbotu personeli de Türk denizciler tarafından eğitildi