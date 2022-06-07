Dünya Cezayir ordusundan Fas sınırında gece tatbikatı
AFRİKA

Cezayir ordusundan Fas sınırında gece tatbikatı

Cezayir ordusu, ülkenin Fas ve tartışmalı Batı Sahra sınırında gerçek mühimmat ile gece tatbikatı gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi AA
Cezayir ordusundan Fas sınırında gece tatbikatı
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Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirilen "Direnç 2022" tatbikatına, Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha'nın komuta ettiği belirtildi.

Açıklamada, gerçeğe yakın koşullarda düzenlendiği kaydedilen tatbikatın amacının, "operasyonel hazırlığı ve gece muharebe operasyonlarını yürütme ve yönetme kabiliyetinin kapsamını test etmek ve çeşitli şartlar altında verilen görevleri başarıyla uygulama becerisini değerlendirmek" olduğu ifade edildi.

Cezayir resmi televizyonu da Hava ve Kara Kuvvetlerinin yer aldığı tatbikata ilişkin görüntüleri yayımladı.

Cezayir Deniz Kuvvetleri, 23 Mayıs'ta ülkenin batısında "2022 Kasırgası" adı altında askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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