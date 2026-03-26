Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin uzaya iki yeni uydu gönderdi

16:0526/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
‘Shijian-29A’ ve ‘Shijian-29B’ uyduları yörüngeye yerleşti.
Çin’in Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu gönderdiği bildirildi. Uyduların, uzay hedeflerinin tespiti ile ilgili yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacağı belirtildi.

Çin dün Hainan Adası'nın kıyısındaki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu fırlattı.

Pekin saatiyle 06.40'ta ‘Uzun Yürüyüş-7A’ taşıyıcı roketiyle fırlatılan ‘Shijian-29A’ ve ‘Shijian-29B’ uydularının, önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği açıklandı.

Uyduların, uzay hedeflerinin tespiti ile ilgili yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacağı belirtildi.



#Çin
#uydu
#Wenchang Uzay Fırlatma Üssü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
