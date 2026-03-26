Çin uzaya iki yeni uydu gönderdi

‘Shijian-29A’ ve ‘Shijian-29B’ uyduları yörüngeye yerleşti.
Çin’in Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu gönderdiği bildirildi. Uyduların, uzay hedeflerinin tespiti ile ilgili yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacağı belirtildi.
Çin dün Hainan Adası'nın kıyısındaki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu fırlattı.
Pekin saatiyle 06.40'ta ‘Uzun Yürüyüş-7A’ taşıyıcı roketiyle fırlatılan ‘Shijian-29A’ ve ‘Shijian-29B’ uydularının, önceden belirlenen yörüngeye yerleştiği açıklandı.
