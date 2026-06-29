Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem: 13 yaralı

Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem: 13 yaralı

11:0729/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Bölgede güvenlik amacıyla 196 kişinin tahliye edildiği ve yardım faaliyetlerinin koordineli bir şekilde sürdüğü aktarıldı.
Bölgede güvenlik amacıyla 196 kişinin tahliye edildiği ve yardım faaliyetlerinin koordineli bir şekilde sürdüğü aktarıldı.

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hafif yaralandı, can kaybı yaşanmadı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Siçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gaoxian ilçesinde yerel saatle 00.12'de 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Yibin Deprem Yardım Komuta Merkezi'nden alınan bilgilere göre, saat 03.30 itibarıyla herhangi bir can kaybı bildirilmezken, hafif yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik amacıyla 196 kişinin tahliye edildiği ve yardım faaliyetlerinin koordineli bir şekilde sürdüğü aktarıldı.



#Çin
#deprem
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sultanbeyli Belediyesi’nden faizsiz konut fırsatı! Ödeme plan netleşti: SULKENT Projesi başvurularında sona gelindi