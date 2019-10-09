Diyarbakır’da savaş uçakları kalkış yapınca HDP il binası önünde gergin anlar yaşandı Diyarbakır’da savaş uçakları kalkış yapınca HDP il binası önünde gergin anlar yaşandı Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatının başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına girmek istedi. Yaşanan kısa süreli gerginlik polis tarafından önlendi.

Haber Merkezi 09 Ekim 2019, 18:27 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 18:31 DHA