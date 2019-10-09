Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk bilgiler: 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte

Yenisafak.com'un ulaştığı bilgiler şu şekilde:
Rasulayn ve Tel Abyad'da terör örgütü PKK-PYD'ye ait 29 farklı nokta tam isabetle vuruldu.
Vurulan hedefler arasında; PKK'nın Tal Abyad'da üsse çevirdiği eski nüfus müdürlüğü binası, Rasulayn'a silah deposu, teröristlerin aktarma merkezi, akaryakıt istasyonu ve yer altı sığınaklarının yanı sıra çok sayıda karargah imha edildi.
Vurulan hedefler arasında 30 kilometreyi bulan noktalar var. PKK bölgedeki hastanelere el koyarak, sivillere sağlık hizmeti verilmesini durdurdu.
El konulan hastanelerde görev yapan sivil sağlık ekiplerini dışarı çıkardı.