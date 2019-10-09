Dünya Barış Pınarı Harekatından ilk bilgiler 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk bilgiler: 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı resmen başlattı. Harekattan gelen ilk bilgiler şöyle: 29 nokta tam isabetle vuruldu, hedeflerin bazıları 30 kilometre derinlikte. PYD hastanelere el koyarak yaralılara hizmet verilmesini durdurdu.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Terör örgütü PYD'ye ait mevziler hem havadan hem de karadan vuruldu.
Terör örgütü PYD'ye ait mevziler hem havadan hem de karadan vuruldu.

Yenisafak.com'un ulaştığı bilgiler şu şekilde:

Rasulayn ve Tel Abyad'da terör örgütü PKK-PYD'ye ait 29 farklı nokta tam isabetle vuruldu.

PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan roket Nusaybin'de bir binaya isabet etti
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PKK/YPG'li teröristler tarafından atılan roket Nusaybin'de bir binaya isabet etti

DÜNYA
DHA: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi

Vurulan hedefler arasında; PKK'nın Tal Abyad'da üsse çevirdiği eski nüfus müdürlüğü binası, Rasulayn'a silah deposu, teröristlerin aktarma merkezi, akaryakıt istasyonu ve yer altı sığınaklarının yanı sıra çok sayıda karargah imha edildi.

Barış Pınarı Harekatı: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruldu

Vurulan hedefler arasında 30 kilometreyi bulan noktalar var. PKK bölgedeki hastanelere el koyarak, sivillere sağlık hizmeti verilmesini durdurdu.

El konulan hastanelerde görev yapan sivil sağlık ekiplerini dışarı çıkardı.

Vurulan tüm noktalar

Vurulan tüm noktalar

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Acil koduyla toplandılar

'Acil' koduyla toplandılar

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Başkomutan harekat merkezinde

Başkomutan harekat merkezinde

​Barış Pınarı Harekatı'nın yönetim merkezinden ilk kareler.
Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

Barış Pınarı 'Koral' ile başladı

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Saat tam 16.00'da...

Saat tam 16.00'da...

​İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı...
29 nokta tam isabet!

29 nokta tam isabet!

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