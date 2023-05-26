Dünya basınında ikinci tur analizleri: Erdoğan Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi yönetiyor

13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını belirleyecek ikinci tur için son 2 gün. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi, yakından takip eden dünya basını gelişmeleri tüm detaylarıyla kendi kamuoylarıyla paylaşıyor. ABD ve Avrupa basını, 14 Mayıs seçimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın ise zaferini içeren analizler yayınlayarak 28 Mayıs için ön tahminlerde bulundu.