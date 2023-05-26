Dünya basınında ikinci tur analizleri: Erdoğan Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi yönetiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
13. Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını belirleyecek ikinci tur için son 2 gün. 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi, yakından takip eden dünya basını gelişmeleri tüm detaylarıyla kendi kamuoylarıyla paylaşıyor. ABD ve Avrupa basını, 14 Mayıs seçimi sonrası Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın ise zaferini içeren analizler yayınlayarak 28 Mayıs için ön tahminlerde bulundu.
New York Times'tan 14 Mayıs analizi
'Erdoğan hem Putin hem de Zelenskiy'le görüşen ender liderlerden'
'Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın zaferidir'
BBC: Türkiye'yi bir orkestra şefi gibi yönetiyor
Cumhur İttifarkı'nın meclis çoğunluğunu elde ettiğini yazan Voice of America da Erdoğan'ın ikinci tura sayılı gün kala yarışı önde götürdüğünü yazdı.