Elini çek protestoları: 50 eyalette Trump ve Musk karşıtları sokağa indi

ABD’nin 50 eyaletinde eş zamanlı yaklaşık bin 200 protesto gösterisi düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) başındaki Elon Musk’ın politikalarını protesto etmek isteyen binlerce kişi başkent Washington DC ve New York şehri başta olmak üzere ülke genelinde sokaklara döküldü. Başkent Washington’da kalabalık, "Bilimden elinizi çekin", "Yenilebilir enerjiden elinizi çekin", "Sosyal güvenlikten elinizi çekin" "Nazi Musk ve palyaço buradaki tek israf. Bizim demokrasimiz satılık değil", "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" pankartlarıyla Trump ve Musk’a tepki gösterdi.





150 AKTIVIST GRUP ORGANIZE ETTI

Başkent Washington'daki gösterilerin organizatörleri, yaklaşık 150 aktivist grubun protestoya katıldığını belirtti. Kurulan sahnede konuşma yapan ABD Temsilciler Meclisi’nden Demokratlar, Trump’ın politikalarını eleştirirken, bazı göstericilerin Ukrayna ve Filistin bayrağı taşıması dikkat çekti.





NEW YORK'TA 10 BIN KIŞI TOPLANDI

New York şehrinde başta Bryant Park olmak üzere değişik noktalarda binlerce gösterici yer yer yağan şiddetli yağmura rağmen meydanları doldurarak Trump yönetimini protesto etti. New York'taki gösteriye katılanların sayısının 10 bine yakın olduğu öne sürüldü.





İKİNCİ DÖNEMDE EN BÜYÜK GÖSTERİ

ABD medyası, ülke genelinde 150'den fazla grup tarafından organize edilen 1200'den fazla değişik noktada gösteri yapıldığını yazdı ve bu gösterilere katılım için 600 bine yakın başvuruya işaret ederek söz konusu protestoların Trump'ın ikinci başkanlık döneminde şu ana kadar yapılan en büyük gösteriler olduğuna dikkati çekti.





AVRUPA'YA DA SIÇRADI

ABD’deki protestoların yanı sıra Avrupa’da da yüzlerce Trump karşıtı ABD’li bugün Almanya, Fransa ve İngiltere’de bir araya gelerek, Trump’ın ABD’nin iç ve dış politikalarını kapsamlı bir şekilde değiştirmesine

karşı çıktı.





MAHMUD VE RÜMEYSA'YA ÖZGÜRLÜK

ABD'de ülke çapındaki Trump karşıtı eylemlere paralel, Washington DC'de Kongre binası karşısındaki National Mall alanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti, Filistin'e destek verdi. Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" şeklinde İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımsal saldırıları ve Trump yönetiminin İsrail'e verdiği destek aleyhine sloganlar attı. Kalabalığın taşıdığı pankartlar arasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından Filistin'e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere geçen haftalarda gözaltına alınan Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen dövizlerin bulunması dikkati çekti. Kongre binası önünde toplanan Filistin'e destek veren kalabalığın arasında Ortodoks Yahudi grubunun bulunması da gözlerden kaçmadı.



