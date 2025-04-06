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ABD İsrail'e ikinci THAAD bataryasını gönderdi

ABD İsrail'e ikinci THAAD bataryasını gönderdi

12:086/04/2025, Pazar
IHA
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Suudi Arabistan medyası, ABD'nin İran'ın nükleer programı konusunda yaşanan gerilimin gölgesinde İsrail'e ikinci bir THAAD füze savunma bataryası gönderdiğini bildirdi.

ABD, İran ile birçok kez karşı karşıya gelen İsrail'e desteğini sürdürüyor. Suudi Al-Hadath kanalı, ABD'nin İran'ın nükleer programı konusunda yaşanan gerilimin gölgesinde İsrail'e ikinci bir THAAD füze savunma bataryası gönderdiğini bildirdi. Haberde bataryanın dün teslim edildiği aktarıldı. Uçuş takip sitelerinden edinilen bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı olan Amerikan C-5M Super Galaxy, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne indi ve yaklaşık 8 saat boyunca Hava Üssü'nde kaldıktan sonra tekrar havalandı.

Trump, İran'ı tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Tahran'ın nükleer programı konusunda Washington ile bir anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "eşi benzeri görülmemiş" bir bombardımanla ve ikincil gümrük vergileriyle tehdit etmişti. İsrail'e ilk THAAD bataryası ise geçtiğimiz yıl gönderilmişti ve sisteme operasyonel destek sağlamak için yaklaşık 100 Amerikan askeri görevlendirildiği iddia edilmişti.

THAAD nedir?

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması veya kısaca THAAD, kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir.



#THAAD
#ABD
#İsrail

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