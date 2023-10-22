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THAAD hava savunma sistemi özellikleri

THAAD, Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması anlamına gelir. ABD Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen ve üretilen bir balistik füze savunma sistemidir. THAAD, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri tespit ve imha etmek için tasarlanmıştır. Peki THAAD sisteminin temel özellikleri neleredir? THAAD menzili etki alanı ne kadar?

14:55 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
THAAD teknik özellikleri, etki alanı, menzili

THAAD teknik özellikleri, etki alanı, menzili

İçindekiler

Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (Terminal High Altitude Area Defense) veya kısaca THAAD, kısa ve orta menzilli tehdit unsurlarına karşı geliştirilmiş, ABD kara kuvvetlerine ait bir balistik füze savunma sistemidir. Lockheed Martin şirketi tarafından üretilen THAAD sistemi genel olarak Scud ve benzeri KMBF'ler için bir ara çözüm olarak envantere girmiş olsa da, daha gelişmiş ve uzun menzilli kıtalararası balistik füzelere karşı da kısmen savunma yeteneğine sahiptir.

THAAD menzili etki alanı ne kadar?

THAAD sistemi, bir radar, bir fırlatma rampası ve bir füzeden oluşur. Radar, balistik füzeleri tespit ve takip eder. Fırlatma rampası, füzeyi hedefe doğru ateşler. Füze, hedefi doğrudan çarparak veya hedefi manevraya zorlayarak imha eder.

THAAD hangi ülkelerde var?

THAAD sistemi, 2008 yılında hizmete girdi. ABD, Kore Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'ya THAAD sistemi ihraç etti.

THAAD temel özellikleri neler?

THAAD sisteminin temel özellikleri şunlardır:

Kısa ve orta menzilli balistik füzeleri tespit ve imha edebilir.

200 kilometreye kadar menzile sahiptir.

40.000 fitten daha yüksek irtifalarda hedefleri vurabilir.

Yüzde 90'a kadar bir isabet oranı ile çalışabilir.

#THAAD
#THAAD özellikleri
#THAAD menzili
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