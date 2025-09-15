Yeni Şafak
Elon Musk yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi aldı: Yüzde 6'dan fazla yükseldi

19:1815/09/2025, Pazartesi
AA
Tesla CEO’su Elon Musk, 12 Eylül’de yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 2,57 milyon hisse satın aldı. Bu alımın ardından Tesla hisseleri yüzde 6’dan fazla değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirkette yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk, 12 Eylül'de 2,57 milyon Tesla hissesi satın aldı.

Söz konusu alımın toplam değeri yaklaşık 1 milyar doları buldu.

Musk'ın hisse alımı sonrası Tesla'nın hisseleri bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

Musk, Tesla hisselerinde açık piyasada yaptığı son büyük alımı Şubat 2020'de gerçekleştirmişti.

Analistler, bu alımı, Musk'ın Tesla'nın geleceğine olan güveninin bir göstergesi olarak yorumladı.

Hisse alımı, Tesla Yönetim Kurulu'nun eylül ayı başında Musk'a performans hedeflerine ulaşması şartıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık ödeme teklifi sunmasının ardından geldi.


