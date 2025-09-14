Yeni Şafak
Elon Musk'a 1 trilyon dolar: Birçok ülkeden daha büyük

10:5014/09/2025, Sunday
Tesla Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm, Elon Musk'ın 1 trilyon dolarlık maaş paketine ilişkin tartışmayı 'biraz tuhaf' olarak nitelendirdi.

Tesla hissedarlarının Kasım ayında CEO Elon Musk için önerilen 10 yıllık, 1 trilyon dolarlık tazminat paketi üzerinde oylamaya sunulmasıyla birlikte, yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, şirket tarihinin en büyük ödeme paketini savunmak için The New York Times'a konuştu.


Tazminat teklifini hazırlayan özel komitede de yer alan Denholm, Musk'ın olağanüstü tazminatlarla bağlantılı olağanüstü zorluklarla motive edilmesi gerektiğini savundu. Aynı zamanda, Musk'ın vaat edilen Tesla hisselerinin temsil edeceği ek servetle daha az, oy gücüyle daha çok ilgilendiğini öne sürdü.


The Times'ın röportaj sırasında "ara sıra huzursuz göründüğünü" söylediği Denholm, "Aslında oylama etkisi söz konusu olduğunda dolarlardan bahsetmek biraz bana tuhaf geliyor" dedi.


'Geçmiş performansla ilgili değil'

Tesla'nın kârları ve araç satışları düşerken böylesine büyük bir maaş paketi teklif etmek mantıksız görünebilir, ancak Denholm planın "gelecekteki performans" ile ilgili olduğunu ısrarla belirtti.


Denholm "Geçmiş performansla ilgili değil. Hedeflere uygun performans göstermezse hiçbir şey elde edemez" dedi. TechCrunch'ın daha önce belirttiği gibi, paketin hedefleri Musk'ın geçmişte Tesla hakkında verdiği bazı vaatlerden çok daha az iddialı.


Elon Musk'ın elde edeceği tazminat birçok ülkenin yıllık bütçesinden çok daha büyük.

