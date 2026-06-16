Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

08:2016/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

#ABD Jeolojik Araştırma Merkezi
#Endonezya
#USGS
#Deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilere ÖTV’siz araç kanun teklifi 2026 Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? Emekliler ÖTV indirimiyle hangi araçları alabilecek?