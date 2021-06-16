Dünya Ermenistanın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan 1064 Ermeni askeri hala kayıp
ASYA

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan: 1064 Ermeni askeri hala kayıp

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonda bozguna uğrayan Ermenistan'da sular durulmuyor. Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, kendilerinde olan belgelere göre, savaştan sonra toplamda 1064 Ermeni askerine hala ulaşılamadığını belirterek, Nikol Paşinyan hükümetini hedef aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ermenistanın eski Cumhurbaşkanı Nikol Sarkisyan: 1064 Ermeni askeri hala kayıp​
Serj Sarkisyan - Nikol Paşinyan

Azerbaycan ordusu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak üzere askeri operasyon başlatmıştı. Toplamda 44 gün süren çatışmalar sonucu sahada bozguna uğrayan Ermenistan, kendilerine sunulan teklifleri kabul ederek Dağlık Karabağ'ı terk etmişti.

İşgal altındaki toprakların kaybedilmesinin başlıca sorumlusu olarak gösterilen Başbakan Nikol Paşinyan, geçtiğimiz aylarda görevinden istifa etmişti.

Yasalar gereği, seçim sonuçları belli olana kadar görevini sürdürecek olan Paşinyan, ülkesinde bir kez daha hedef tahtasına oturtuldu.

"1064 asker hala kayıp"

Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, kendilerinde olan belgelere göre, savaştan sonra toplamda 1064 Ermeni askerine hala ulaşılamadığını belirterek, Nikol Paşinyan hükümetini hedef aldı.

Ölen askerlerin cesetlerini morglarda sakladılar

Paşinyan hükümetinin, çatışmalarda ölen askerlerinin cesetlerini plastik torbalara sarılı halde aylarca morg bodrumunda sakladığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, skandalın patlak vermesinin ardından halkı kandırdıklarını kabul edip özür dilemişti.

Ermenistan ölen askerlerinin cesetlerini aylarca morg bodrumunda sakladı
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Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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