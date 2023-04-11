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Dünya

FBI: Halka açık şarj istasyonları virüslü yazılım bulaştırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), halka açık şarj istasyonlarının, siber suçluların kötü amaçlı yazılımları cihazlara bulaştırmaları için bir araç haline geldiği konusunda uyardı.

13:09 . 11/04/2023 Salı
AA
Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor.

Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), halka açık şarj istasyonlarının, siber suçluların kötü amaçlı yazılımları cihazlara bulaştırmaları için bir araç haline geldiği konusunda uyardı.


FBI'dan yapılan duyuruda, ücretsiz şarj istasyonlarının kötü niyetli kişilerin cihazlardan hesap-oturum açma bilgileri, parolalar, kredi kartı bilgileri ve fotoğraflar gibi kişisel bilgileri çalması için "silah" haline geldiği ifade edildi.


İnsanların cihazlarını ücretsiz istasyonlara bağlamamaları gerektiği belirtilen duyuruda, bunun yerine yanlarında kendi şarj cihazları veya USB kablolarını taşıyarak şarj etmeleri çağrısı yapıldı.



ABD'de cami imamı sabah namazını kıldırırken secdede bıçaklandı
ABD'de cami imamı sabah namazını kıldırırken secdede bıçaklandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı Sayed El-Nakib, pazar günü sabah namazını kıldırdığı sırada secdedeyken bıçaklı saldırıya uğradı. Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan Şerif Zorba (32) isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı. Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.


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