ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Social Truth üzerinden kafaları karıştıran bir mesaj paylaştı. Trump paylaşımında "3. Dünya Savaşı" ifadelerine yer verdi. Geçen hafta da Trump, dünyanın "topyekün bir nükleer savaş yaşayabileceği" konusunda uyarıda bulundu. "Bu, Biden yönetiminin liderliğinde topyekün bir nükleer Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir. İster inanın ister inanmayın, ondan çok uzakta değiliz" ifadelerini kullandı.