FBI'ın izleme listesi ABD'deki bir milyondan fazla Müslüman'ın fişlendiğini kanıtladı

"Masum Müslümanlar seyahat ederken telefon ve bilgisayarlarına keyfi olarak basitçe el konuluyor. Buna neden olan şey de yine istihbarat ve güvenlik servisleri tarafından oluşturulan gizli listeler. Bu listelerin oluşturulması amacıyla ABD, namaz kılan, ibadet eden Müslümanları gözetlemek için hüküm giymiş suçlular da dahil binlerce muhbiri işe aldı. İster Amerikan vatandaşı olsun, isterse de buraya okumaya veya ziyaret etmeye gelenler olsun, Müslümanlara karşı şüpheyle yaklaşım her geçen gün artarak devam ediyor."