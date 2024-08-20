Filistinli esir İsrail cezaevindeki işkenceyi anlattı: Klozet suyu ile beni boğmaya çalıştılar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, adı G.V. şeklinde verilen Filistinli bir esirin Ofer Cezaevi'nde yaşadığı işkencelere ilişkin ortak bir rapor yayınladı.
Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi'nin, Gazzeli esirlere yönelik işkencenin bariz adresi haline gelen Sde Teiman gözaltı merkezinden aşağı kalır yanı olmadığına vurgu yapıldı.
'YÜZ GÜN BOYUNCA KELEPÇELİ VE GÖZLERİ BAĞLI KALDIK'
Tutuklu bulunduğu koğuşta arama yapmaya gelen İsrailli görevlilerin, sırf birkaç parça ekmek sakladığı için tüm koğuşta kalanları şiddetle darp ettiklerini de ifade eden G.V., bazı tutukluların yüz ve ellerinde kırıkların meydana geldiğini belirtti.
"YAŞANANLARI AKTARAN ESİR HALA TUTUKLU"
Rapora göre, tüm bu yaşananları aktaran esir, tutukluların işkenceye, aşağılamaya, tacize ve dayağa maruz kaldığı Ofer Cezaevi'nde hala tutuklu bulunuyor.
Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'nden binlerce Filistinliyi esir aldığı ve bunların hala akıbetlerinin bilinmediği vurgulandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 173 Filistinli öldü, 92 bin 857 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.