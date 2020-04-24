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Dünya Firari koyun 7 yıl sonra evine döndü
OKYANUSYA

Firari koyun 7 yıl sonra evine döndü

Avustralya'nın en büyük adası Tamanya'da 7 yıl önce çiftlikten firar eden koyun, uzun süren sosyal izolasyonun ardından yün yumağı olarak evine döndü. Çiftçi, koronavirüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yünü 6 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 27 bin lira) satışa sunuldu.

Haber Merkezi Diğer
7 yıl firari yaşayan koyunun yünü satışa sunuldu.
7 yıl firari yaşayan koyunun yünü satışa sunuldu.

Tazmanya’da 2013 yılında büyük bir yangın sonrası firar eden koyun, kendini 7 yıl sosyallikten izole ettikten sonra evine döndü. Sahipleri koronavirüs salgını için çiftlikte yaşarken dönen koyunun hikâyesi, büyük ilgi gördü. Yün yumağına haline gelen koyunun, 7 yıl boyunca ne yaptığı ve nerede barındığı bilinmiyor.

Evdekiler de korktu

Sahipleri, koyunu önce güvenlik kamerasında gördü. Sadece gözleri görünen büyük yün yumağı, evdekileri önce korkuttu. Gray, daha sonra bu koyunun 7 yıl önce firar eden koyun olduğunu anladı ve diğer koyunların yanına koydu.

  • Çiftlik çevresinde dolaşmasına karşın sahiplerini bir süre yanına yanaştırmayan koyun, 5 kişi tarafından yakalanarak, çitlerin arkasında yaşamaya başladı.

CBC'nin haberine göre; çiftçi Gray, koronavirüs yardım kampanyasına destek için firari koyunun yünü 6 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 27 bin lira) satışa sunuldu.

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