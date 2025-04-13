Fransa yolsuzluğa karşı ayaklandı: 40 kentte yargıya destek mitingi

Türkiye’de CHP, İBB'deki yolsuzluk operasyonuna engel olmak için sokaklara dökülürken, Fransa dün yolsuzluğa karşı ayaktaydı. Başta Paris olmak üzere 40 kentte aşırı sağcı Marine Le Pen’i yolsuzluktan cezalandırdığı için hedef olan yargıya destek için gösteri düzenlendi. Paris'te ünlü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler mahkeme kararının açıklanmasının ardından yargı makamına yönelik saldırılara tepki gösterdi. Florence isimli gösterici, "Açıkçası, onlar (yargıçlar) işini yaptı. Yargıçların kanunu uyguladıklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Manuel isimli 42 yaşındaki gösterici ise görevini yapan yargıçların "siyasi kararlar" aldıklarını söyleyenlerin, demokrasinin temeli olan adalete saldırdığını savundu. Manuel, yargıçları parmakla göstermenin ve onlara saldırmanın, adalete gözdağı vermek anlamına geldiğini vurguladı.