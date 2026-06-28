Gazze’de fitne başlamadan bitti

Filistinli gazeteci Abdulhamid Abdulati tarafından geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu Facebook’ta yayınlanan Gazze’deki Filistinli direniş örgütlerine karşı 26 Haziran’da kitlesel protestolara katılma çağrısı Gazze halkında karşılık bulmadı. Gazzeli olan Abdulati, işgalci İsrail ordusunun bombardımanlarında ailesinin bir kısmını kaybettikten sonra Mısır’a sığınmıştı. Filistinli gazeteci, yayınladığı mesajlarda, Hamas’tan yönetimi sivillere devretmesini talep ederek halkın 26 Haziran’da sokaklara inmesini istemişti. Abdulati’ye başka Filistinli aktivistler da destek verince çağrılar “26 Haziran Hareketi” adı altında organize edilmişti. İsrail’in destek verdiği ancak Gazze’deki aşiretlerin “fitne” olarak niteleyip karşı çıktığı protestolar 26 Haziran günü hiçbir yerde yapılamadı.

İSRAİL’DEN HOPARLÖRLÜ İHA’LARLA DESTEK

Sosyal medyada 26 Haziran Hareketi’ne destek mesajlarının artmasının ardından işgalci İsrail ordusu da Gazze’deki çeşitli bölgelerde hoparlörlü insansız hava araçlarıyla (İHA) protestolara destek çağrıları yapmıştı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ziraat Bakanı Avi Dichter de yayınladıkları mesajlarla protestoculara destek vermişti. Protestoları organize edenlerin Gazze’de toplanma noktalarını gösteren detaylı haritalar yayınlaması da İsrail ile ortak hareket ettikleri suçlamalarına sebep olmuştu.

AŞİRET VE MUHTARLARDAN ORTAK TAVIR

Protesto çağrılarının ardından Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir toplantı gerçekleştiren Filistinli Kabile, Aşiret ve Aileler Topluluğu, çağrıların Gazze’de iç kaos çıkarmayı amaçlayan İsrail destekli bir fitne hareketi olduğunu bildirdi. Gazze Muhtarlar Birliği de yayınladığı açıklamada, Filistinli ailelerin direnişin yanında olduğuna vurgu yaparak, 26 Haziran Hareketi’ni reddettiğini ilan etti. Aşiret liderleri ve Muhtarlar, 26 Haziran’da da Han Yunus’ta bir kitlesel basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, Filistinlilerin “kim olduğu belirsiz ve İsrail ile hareket ettiğinden şüphelenilen kişilerin peşinden giderek fitneye alet olmamaları” çağrısı yapıldı.

HAMAS: PROTESTO HAKKI VAR AMA…

Gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim ise örgütün Gazze’deki sivil halk tarafından yapılacak barışçıl protestolara saygı duyduğunu ancak söz konusu çağrıların amacının iç kaos olduğunu vurguladı. Aşiretlerin sergiledikleri tavırla “Ulusal aidiyetlerini ve farkındalıklarını gösterdiğine” dikkat çeken Naim, Filistin halkının bu tür fitne girişimlerine uymayarak yaşadığı tüm acılara rağmen farkındalığını ortaya koyduğunun altını çizdi.

Bir günde 8 ölü

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze’de de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre, işgal ordusunun 24 saat içinde Gazze’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bakanlığın açıklamasında, İsrail’in ateşkesin başlamasından beri yaptığı ihlaller sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 1038’e, yaralanan Filistinlilerin sayısının ise 3330’a çıktığı kaydedildi.







