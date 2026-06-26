'Gazze Barış Kurulu GKRY'de toplanacak' manipülasyonu: Bakanlık kaynakları 'kasıtlı' deyip yalanladı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Gazze Barış Kurulu'nun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir toplantı gerçekleştireceği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Manipülasyonların 'kasıtlı bir girişim' olduğu vurgulanan açıklamada, bahse konu toplantıya 'Türkiye'den ya da Gazze Barış Kurulu'nun diğer üyelerinden herhangi bir katılım olmadığı' belirtildi.
Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üyesi olduğu Gazze Barış Kurulu'nun GKRY'de iki günlük bir zirve düzenleyeceği iddiaları dolaşıma sokuldu.
Ne Türkiye ne de Gazze Barış Kurulu'ndan katılım yok
Olan toplantıda GKRY ev sahibi değil, rolü de yok
Kaynaklar, ilgili yetkililerin toplantı yeri olarak GKRY'nin seçilmesinin yalnızca ulaşım ve uçuş kolaylığından kaynaklandığını aktardığını ifade etti.
Yetkililerin değerlendirmesine göre GKRY toplantının ev sahibi konumunda değil, organizasyonda herhangi bir rol üstlenmiyor.