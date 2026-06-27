İsrail'de tersine göç katlandı

İsrail Parlamentosu (Knesset) bünyesinde faaliyet gösteren Araştırma ve Bilim Merkezi’nin sunduğu rapora göre, Gazze’deki soykırımın başladığı 2023 yılı öncesi her yıl ortalama 40 bin kişi İsrail’den kalıcı ya da geçici olarak ayrılırken bu rakam 2023’te 65 bine, 2024 sonunda ise 89 bine çıktı. 2025 yılında ise 69 bin kişi ülkeyi terk etti. Rapora göre, 2009-2021 döneminde 445 bin kişi İsrail’e gelirken aynı dönemde 400 bine yakın kişi ayrılmıştı. Son 3 yılda ise 250 binden fazla kişi İsrail’den göç ederken İsrail’e gelenler 20 bin sınırında kaldı. Bu süreçte net nüfus kaybı 140 bin oldu. İsrail nüfusunun 12 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında nüfus kaybı üç yılda yüzde 1.1 olarak dikkat çekiyor. Merkezin mayıs ayında sunduğu rapora göre, daha önce sadece ekonomik nedenlerle veya yurtdışında fırsat arayanların gittiği İsrail’den artık doktorlar, mühendisler, programcılar, bilim insanları ve yüksek eğitimli gençler kitlesel olarak ayrılıyor. Uzmanlar bunu artık “sıradan göç” değil, siyasi sürgün olarak tanımlıyor.