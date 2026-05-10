Güney Kore Hürmüz Boğazı'ndaki patlamaya yönelik açıklamada bulundu: 'Dış saldırı' kaynaklı gerçekleşti

Güney Kore, Hürmüz Boğazı’ndaki HMM Namu gemisinde meydana gelen patlamanın, henüz tanımlanamayan hava kaynaklı iki cismin isabet etmesi sonucu gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, cisimlerin türü ve kaynağının henüz belirlenemediğini, olayın sorumlusuna ilişkin kesin sonuca ulaşılamadığını bildirdi.
Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemide meydana gelen patlamanın, "henüz tanımlanamayan hava kaynaklı cisimlerin isabet etmesi" sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, HMM Namu isimli kargo gemisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda henüz tanımlanmayan hava kaynaklı iki cismin yaklaşık bir dakika arayla geminin arka bölümüne isabet ettiğinin belirlendiği ve bunun da patlamaya neden olduğu ifade edildi.
Makine dairesinde çıkan yangının, ilk cismin gemiye isabet etmesiyle başlamış olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, yangının nedeninin geminin iç sistemleriyle bağlantılı olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, cisimlerin kapalı devre kamera kayıtlarında görüldüğü ancak türü, kaynağı ve boyutunun henüz kesin olarak belirlenemediğine dikkat çekilerek, söz konusu cisimlerin mayın olma ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Gemiden çıkarılan motor enkazı üzerinde daha fazla inceleme yapılacağı kaydedilen açıklamada, olaydan kimin sorumlu olduğuna ilişkin henüz kesin hüküm verilemeyeceği belirtildi.
Öte yandan, İran'ın Seul Büyükelçisi Saeed Koozechi de soruşturma sonuçlarının açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığına giderek yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı.
Ne olmuştu?
Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.
Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.
Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı’na ulaşmıştı.