Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'de bulunmak ve namaz kılmak koronavirüs sebebiyle yasaklandı

Hayat

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın vefatıyla birlikte Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, Çin'de geliştirilen, antijen üzerinden hızla sonuç verebilen hızlı tanı kitinin 1-2 gün içinde devreye gireceğini söyledi. ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS'nin sağlık koşullarının durumuna göre ertelenebileceğini ancak tercihinin sınavı zamanında yapmak olduğunu söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuk bakım kuruluşlarında, çocukların periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramaları ve kontrollerinin yapıldığını bildirdi. Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği, tedbir kararına uymayan 187 iş yerinin tekrar kapatıldığı bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında yarın ve Miraç Kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.