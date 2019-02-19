Dünya Hindistandan Pakistana Bollywood ve çimento yaptırımı
ASYA

Hindistan'dan Pakistan'a Bollywood'u ve çimento yaptırımı

Hindistan'dan Pakistan'a Bollywood ve çimento yaptırımı

Hindistan'a yıllık 80 milyon dolarlık çimento satan Pakistan'ın Keşmir'de yaşanan çatışmalardan suçlanması sonrası önce Bollywood ardından çimento ticareti durduruldu.

Haber Merkezi AA
Bollywood afişleri.
Bollywood afişleri.

Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında yeniden yükselen Pakistan-Hindistan geriliminin ardından Hint şirketleri, Pakistan'dan aldıkları çimentoyu taşıyan tırların ve yük gemilerinin geri çağrılmasını istedi.

Pakistan medyasındaki habere göre, Pakistanlı çimento ihracatçıları Hindistan'daki müşterilerinden satışları durdurma mesajları almaya başladı.

İhracatçılar, özellikle Karaçi limanında çimento taşıyan 600-800 arasında konteynırın Hindistan'a gitmek üzere beklediğini belirtti.

Özellikle 2018 yılında yaşanan sellerden dolayı Hint hükümetinin rehabilitasyon amacıyla yaptığı projeler kapsamında çimento ihracatının yüzde 200 arttığını kaydeden ihracatçılar, Hindistan'a yapılan satışın yıllık 80 milyon doları bulduğunu anlattı.

Bollywood yaptırımı: Pakistanlı oyuncular oynamayacak

Dün de tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasaklamıştı.

  • Pakistan'ın ürettiği çimentonun yüzde 75'inin kara, kalanının ise deniz yoluyla Hindistan'a gönderildiği belirtilirken, 2018'in ikinci yarısında satılan 1,2 milyon ton çimentonun yaklaşık yarısının Hindistan'a satıldığına dikkat çekildi.

Hindistan'ın Keşmir saldırısından bu yana sürdürdüğü tutum karşısında Tüm Pakistan Meyve ve Sebze İhracatçıları, İthalatçıları ve Tüccarları Birliğinden de Hindistan'a satış yapmama açıklaması geldi.

Birlik Genel Sekreteri Vahid Ahmed, yaptığı açıklamada, "Hindistan'a yaptığımız kuru hurma satışlarını durdurduk. Genellikle dini törenler ve düğünlerde talep edilen kuru hurma satışımız yıllık 145 milyon doları buluyordu ancak son yaşanan olayların ardından bu ihracatı yapmamız mümkün gözükmüyor. Hintli alıcılar da endişeli gözüküyor." ifadeleri kullanıldı.

  • Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.
  • Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.
  • Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan açıklama yapmıştı.

Keşmir'de gerilim tırmanıyor
DÜNYA
Keşmir'de gerilim tırmanıyor

Pakistan Başbakanı: Hindistan harekat düzenlerse karşılığını alır
DÜNYA
Pakistan Başbakanı: Hindistan harekat düzenlerse karşılığını alır
/**/
Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım

Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.
81 ile riskli alan genelgesi

81 ile riskli alan genelgesi

​Çevre Bakanı Kurum: 3 ay içinde bildirilmesi gerekiyor.
Türkiye'den çıkmıyoruz

Türkiye'den çıkmıyoruz
CHP vatandaşla dalga geçti

CHP vatandaşla dalga geçti

​Tanzim satış noktasının önünde çaldıkları şarkıya büyük tepki var.
Su için deharekete geçildi

Su için deharekete geçildi

​Fahiş fiyatlara yönelik denetim listesine alındı.
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahipleri ay sonuna kadar başvuru yapmalı.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.

Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Dünyanın dört bir yanına satılıyor

Dünyanın dört bir yanına satılıyor

​Muğla'da üretilen Dalyan havyarına ilgi yoğun.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.
Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

​İstanbul'da tespit edilen FETÖ'cüler için düğmeye basıldı.
Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

​Türk Büyükelçi bugün başlayan uygulamayı açıkladı.
Eyaletler Trump'a karşı ayaklandı

Eyaletler Trump'a karşı ayaklandı

​16 eyalet, Trump'a karşı mahkemeye koştu.
Tüm seferler iptal

Tüm seferler iptal

​Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.