Pakistan Başbakanı: Hindistan harekat düzenlerse karşılığını alır

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'Atla ulan' deyip teşvik etmişti: Cezanın gerekçesi açıklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar eden Erol Çetin'e "atla" diyerek tepki gösteren iki kadın, 3 yıl 4'er ay hapis cezası çarptırılmıştı. Cezanın gerekçesini açıklayan hakim, Çetin'in intihardan vazgeçirilmek üzere olduğunu ancak sanıkların "atla ulan o.. çocuğu" demesi üzerine Çetin'in kendisini köprüden aşağıya attığını belirterek "intihara teşvik" suçunun sübuta erdiğini anlattı.