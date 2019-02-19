Dünya Pakistan Başbakanı Hindistan harekat düzenlerse karşılığını alır
ASYA

Pakistan Başbakanı: Hindistan harekat düzenlerse karşılığını alır

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Keşmir’deki askeri konvoya yönelik saldırının ardından Hindistan’ın askeri harekat gerçekleştirmesi durumunda karşılığını alacağını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Pakistan Başbakanı İmran Khan
Pakistan Başbakanı İmran Khan

Pakistan Başbakanı Imran Khan, geçtiğimiz Perşembe günü Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya karşılık Hindistan’ın askeri harekat gerçekleştirmesi halinde karşılığını göreceğini dile getirdi. Ulusa Sesleniş konuşması gerçekleştiren Khan, Keşmir’deki saldırıyı Pakistan’ın gerçekleştirdiğini iddia eden Hindistan’a çağrıda bulunarak, iddiaları kanıtlaması gerektiğini ifade etti.

Hindistan kontrolündeki bölgede askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan, saldırıyı Pakistan’ın gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Saldırıyı ise, Pakistan merkezli militan grubu Jaish-e-Mohammad üstlenmişti.

Khan, daha önceki açıklamasında Hindistan’ın "kanıt olmadan Pakistan’ı suçlamaya son vermesi" gerektiğini dile getirmişti. Pakistan Başbakanı, hükümetinin saldırıyı soruşturma noktasında Yeni Delhi hükümeti ile işbirliği ve diyaloğa hazır olduğunu ifade etmişti.

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