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Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

16:287/07/2025, Pazartesi
AA
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arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaleti 20 Haziran'dan bu yana muson yağışlarının etkisi altında.

Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e, yaralı sayısı ise 121'e yükseldi.

243 yolun kapandığı eyaletin farklı bölgelerinde 37 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş için yayımladığı uyarıda, şiddetli yağışların 9 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.


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