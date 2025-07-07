Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e, yaralı sayısı ise 121'e yükseldi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Himaçal Pradeş için yayımladığı uyarıda, şiddetli yağışların 9 Temmuz'a kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.