Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic İsrailli bakanla görüşmeyi reddetti: Savaş suçlarını kabul etmiş olurdum

17:079/09/2025, Salı
AA
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeyi reddetti. Milanovic, "Eğer o hükümetten biriyle görüşseydim bu İsrail'in yaptığı şiddet, etnik temizlik ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu" dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, başkent Zagreb'de resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle görüşmek istemedi.​​​​​​​

Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Neden İsrailli bakan Hırvatistan'a davet edildi ve neden Başbakan Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic onunla görüştü?"
ifadelerini kullandı.

"İsrail'in savaş suçlarını kabul etmiş olurdum"

İsrail'in Gazze nüfusuna yönelik soykırımı devam ettirdiği bu günlerde böyle bir ziyaretin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Milanovic,
"Eğer o hükümetten biriyle görüşseydim bu İsrail'in yaptığı şiddet, etnik temizlik ve savaş suçlarını kabul etmek olurdu"
ifadesine yer verdi.
Milanovic,
"Hırvatistan hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma yönünde adımlar atmak yerine savaş ve şiddet politikasının arkasında duran İsrailli yetkilileri destekliyor. Gazze'deki saldırılarla Hırvatistan'da doksanlı yıllarda yaşanan savaşı karşılaştırmak ne büyük bir yanlış. Hırvatistan o dönem sadece kendisini savundu. İsrail ise Gazze'ye vahşice saldırıyor, on binlerce insanı öldürüyor"
değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Bakan Saar, Başbakan Plenkovic ile görüşmesi öncesi başkent Zagreb'de protesto edilmişti.



