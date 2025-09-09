Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic İsrailli bakanla görüşmeyi reddetti: Savaş suçlarını kabul etmiş olurdum

"Hırvatistan hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma yönünde adımlar atmak yerine savaş ve şiddet politikasının arkasında duran İsrailli yetkilileri destekliyor. Gazze'deki saldırılarla Hırvatistan'da doksanlı yıllarda yaşanan savaşı karşılaştırmak ne büyük bir yanlış. Hırvatistan o dönem sadece kendisini savundu. İsrail ise Gazze'ye vahşice saldırıyor, on binlerce insanı öldürüyor"