Hürmüz’de yeniden çatışma

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, ABD-İsrail ve İran çatışmaları sırasında Körfez’de mahsur kalan gemi ve denizcilerin tahliyesine yönelik Salı günü başlatılan süreç kapsamında 115 gemi ve 2 bin 500 denizcinin tahliye edildiğini açıkladı. Bu süreçte Türkiye’nin de 15 gemisi Basra Körfezi’nden ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin, "26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır" dedi.