Hürmüz’de yeniden çatışma

İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere İHA fırlattığını iddia eden ABD, İran’ın füze ve İHA depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. İran, Hürmüz kıyısındaki Sirik kentinde iskelenin vurulduğunu duyurdu. İki ülke arasında 17 Haziran’da imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı ile Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı.
17 Haziran’da ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmayla açılan Hürmüz Boğazı’nda huzur ortamı kısa sürdü, dün gece saatlerinde çatışmalar yeniden başladı. ABD Başkanı Donald Trump, "İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapan gemilere en az 4 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlattı. Bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" dedi.
SİRİK'TE PATLAMALAR
Trump’ın açıklamalarından kısa bir süre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD’ye ait savaş uçaklarının, İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurduğunu açıkladı. ABD saldırılarının İran saldırılarına yanıt olarak yapıldığı duyuruldu.
İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından kentteki iskelenin saldırıya uğradığını bildirdi. İran devlet televizyonunun askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Sirik kentindeki Taheruyi İskelesi, düşman saldırısına uğradı. Kaynak ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin gün içerisinde Hürmüz Boğazı’ndan "izinsiz" geçmeye çalışan bazı gemilere uyarı atışları yaptığını ve bu atışların Sirik kentinden yapıldığını belirtti. ABD ile İran arasında 17 Haziran’da imzalanan 14 maddelik mutabakat zaptı ile Hürmüz Boğazı yeniden açılmıştı.
Büyük gemi tahliyesi
- Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, ABD-İsrail ve İran çatışmaları sırasında Körfez’de mahsur kalan gemi ve denizcilerin tahliyesine yönelik Salı günü başlatılan süreç kapsamında 115 gemi ve 2 bin 500 denizcinin tahliye edildiğini açıkladı. Bu süreçte Türkiye’nin de 15 gemisi Basra Körfezi’nden ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gemilere ilişkin, "26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır" dedi.