İhanet çalıştayında Filistin yok

Majdalani, çalıştaya katılacak herhangi bir Filistinli’nin ancak “Amerika ve İsrail işbirlikçisi” olacağını belirtti. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de ABD ve Bayreyn’in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını söyledi. Iştiyye, “Söz konusu çalıştaya ilişkin Filistin hükümetiyle ne gündeme alınacak konular, ne toplantıdan çıkacak sonuçlar ne de toplantının zamanlaması istişare edildi” dedi. Iştiyye, “Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, ‘işgal altında’ yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor” ifadesini kullandı.

EV SAHİBİ BAHREYN

İşgal altındaki Filistin topraklarının İsrail tarafından ilhakının önünü açacak ve Filistin’in bağımsız bir devlet olma yolunu tıkayacak, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” kapsamında ilk etkinliğin Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılacağı açıklanmıştı. Açıklamaya göre Bahreyn’in ABD ile işbirliğinde, “Refah için Barış (Peace to Prosperity)” başlıklı bir ekonomik çalıştay düzenleyeceği bildirilmişti. Çalıştaya ilişkin açıklamada, “Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır” ifadeleri kullanılmıştı. Çalıştaya, ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in katılacağı açıklanırken İsrail’in davet edilmesinin de sürpriz olmayacağı değerlendirmeler arasında. Son dönemde Bahreyn ile İsrail arasında yakınlaşma gözden kaçmıyor.