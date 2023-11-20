İkili ticarette yerel para birimlerini kullanacaklar: Çin ile Suudi Arabistan döviz takas anlaşması imzaladı

Çin ile Suudi Arabistan arasında, ikili ticarette yerel para birimlerinin kullanımı için döviz takas anlaşması imzalandı.

İki ülke merkez bankalarından yapılan ortak açıklamaya göre, üç yıllık anlaşma kapsamında 50 milyar yuan (yaklaşık 6,97 milyar dolar) riyal karşılığı takas edilebilecek.

Petrolde dolar hakimiyetine karşı yerel para birimi hamlesi

Karşılıklı uzlaşmayla uzatma opsiyonu bulunan anlaşma, iki ülkenin özellikle doların hakim olduğu petrol ticaretinde yerel para birimlerini kullanmasına olanak sağlayacak.

Dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumundaki Çin, 2022'de Suudi Arabistan'dan 65 milyar dolar değerinde ham petrol satın almıştı.

Anlaşma, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) son 10 yılda imzaladığı 30'ncu döviz takas sözleşmesi oldu. Çin, daha önce Orta Doğu'dan Birleşik Arap Emirlikleri ile 2012'de, Katar ile 2014'te ve Mısır ile 2016'da benzer anlaşmalar imzalamıştı.

'Dış ticarette dolara bağımlılık yıkıcı sonuçlar doğuruyor'

ABD ile artan ekonomik ve jeopolitik rekabet içinde Çin'in dolara bağımlılığını azaltmak üzere dış ticarette yerel para biriminin kullanımı artırmaya yönelik adımlara hız verdiği gözleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar, dış ticarette dolara bağımlılığın nasıl yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dair Çin'in farkındalığını artırmış durumda.

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son yıllarda izlediği faiz artırımı politikaları uluslararası piyasada doların değerinin yükselmesine yol açarken, özellikle yükselen ekonomilerin kur dönüştürme maliyeti daha ucuz olan yuan bazlı işlemlere yöneldiği gözleniyor.

PBoC'un verilerine göre, 2022'de yuan cinsinden uluslararası transferlerin miktarı yıllık yüzde 21,48 artışla 96,7 trilyon yuana (o günkü kura göre yaklaşık 14,14 trilyon dolar) ulaşmıştı. Sınır aşırı yuan ödemeleri sistemi üzerinden yıl boyunca 4,4 milyon para transferi yapılırken, transferlerin sayısı da önceki yıla göre yüzde 31,68 artmıştı.







