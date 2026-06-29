İmza kurumadan Lübnan'ı bombaladı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Nebatiye vilayetine bağlı Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı. İsrail savaş uçakları da Deyr Suryan beldesi çevresine hava saldırısı düzenledi. Öte yandan İsrail güçleri, Hasbaya ilçesine bağlı Şeba ve Şuya beldelerinin kırsalına misket mühimmatı içeren topçu atışları gerçekleştirdi. İsrail ordusu ayrıca işgal altında tuttuğu güneydeki Hiyam beldesinde patlamalar gerçekleştirip, bazı evleri ateşe verdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise ABD arabuluculuğunda Lübnan ile yapılan çerçeve anlaşmanın büyük bir hata olduğunu ileri sürerek, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya anlaşmanın kabinede oylanması için talepte bulunduğunu kaydetti. Ben-Gvir, haftalardır bu anlaşmanın olmaması için mücadele ettiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, söz konusu çerçeve anlaşmasına göre, İsrail ordusunun tavsiyesi üzerine, İsrail ve Lübnan'ın, "sarı hat" olarak adlandırılan alanın ötesinde, fakat işgal altında olan iki pilot bölge belirlediğini savunarak ordunun çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı bu iki bölgeyi harita üzerinden gösterdi. Netanyahu, "herhangi bir ihlale" karşılık verecekleri tehdidinde bulunarak İsrail ordusunun Beaufort (Şakif) ve Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdüreceğini vurguladı. Lübnan'da "tehdit" durumunda saldırı düzenleyeceklerini savunan Netanyahu, İran'dan herhangi bir saldırı gelmesi durumunda ise sert bir şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.