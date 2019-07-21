Dünya İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı
AVRUPA

İngiliz Maliye Bakanı canlı yayında istifa planını açıkladı

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond.
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini açıkladı.

Hammond, BBC’de konuk olduğu canlı yayında, iktidardaki Muhafazakar Partideki liderlik yarışının güçlü favorisi Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu.

Adalet Bakanı David Gauke de Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Johnson'ın başbakanlığa gelmesiyle istifasını vereceğini duyurdu.

Her iki isim de istifa gerekçesi olarak Johnson’ın ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırma kararlılığını gösterirken, istifa zamanı olarak da başbakanlık için devir teslimin beklendiği çarşamba gününe işaret etti.

  • Johnson'ın başbakanlığa gelmesi halinde başta liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bazı bakanların istifa etmesi bekleniyor. İstifası beklenen isimler arasında Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakan Alan Duncan ile Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood da yer alıyor.

Brexit krizi

İngiltere, 23 Haziran 2016’da yapılan Avrupa Birliği (AB) referandumunda yüzde 48’e karşı 52 ile Brexit kararı almıştı. Ancak Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

May, parti içinden gelen baskılar karşısında partisinin liderliğinden 7 Haziran’da istifa etmişti.

Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Johnson ve Hunt, parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandığı seçime girmişti. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu 23 Temmuz’da ilan edilecek.

Muhafazakar Partinin yeni lideri başbakanlık görevini de 24 Temmuz’da May’den devralacak.

Yarışın favorisi olarak gösterilen Johnson, May'in kabinesindeki dışişleri bakanlığı koltuğunu, Brexit politikasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıl istifa ederek bırakmıştı.

  • Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı vadediyor. Buna karşın Hunt bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.

İngiliz parlamentosu son anda çıkardığı bir yasa ile ülkenin 29 Mart’ta AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemişti.

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