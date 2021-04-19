Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Uygur Türklerine karşı insanlık suçu işledi
AMERİKA

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin Uygur Türklerine karşı insanlık suçu işledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin Uygur Türklerine karşı insanlık suçu işledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insanlığa karşı suç işlediğini belirtti. HRW Çin Direktörü Richardson, "Çinli yetkililer Müslüman Türklere sistematik bir şekilde zulmediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Çin Uygur Türklerine karşı insanlık suçu işledi
Arşiv

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insanlığa karşı suç işlediğini açıkladı. HRW, 53 sayfalık yeni raporunda Çin liderliğini, "yaygın ve sistematik kitlesel gözaltı, işkence ve kültürel zulümden" sorumlu tuttu.

Uygurlara ve diğer Müslüman Türk azınlıklara karşı, belli bir nüfusu doğrudan hedef alan, "kitlesel keyfi alıkoyma, işkence, kitlesel takip ve gözetim, kültürel ve dini terkin, ailelerin dağıtılması, Çin'e zorla geri gönderilme, zorla çalıştırılma ve cinsel şiddet" gibi insan hakları ihlalleri tespit edildiğine dikkat çekilen raporda, Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı.

HRW Çin Direktörü Sophie Richardson ise "Çinli yetkililer Müslüman Türklere sistematik bir şekilde zulmediyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Richardson, Çin'in "mesleki eğitim" sağladığını ve radikalleşmeyi önlediğini iddia ettiğini ancak bu söyleminin insanlığa karşı işlenen suçları gizleyemediğini ifade etti.

Çin'in işlediği "insanlık suçlarının" uluslararası hukukta en ağır hak ihlalleri arasında yer aldığına dikkat çekilen raporda, Uygur Türklerine karşı zulmün son yıllarda eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne, Çin'in "insanlığa karşı suç" iddialarını araştırmak, sorumluları belirlemek ve cezalandırmak için bir komisyon kurması çağrısı yapan HRW, ilgili hükümetlere ise bu suçları işleyenlere yaptırım, vize ve seyahat yasağı uygulaması çağrısında bulundu.

HRW, Çin'in Uygurlara yönelik bu tutumunu tersine çevirmenin uluslararası toplumun birlikte harekete geçmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, çok sayıda Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Japon firmalara çağrı: Uygur Türklerini zorla çalıştıran fabrikalarla irtibatınızı soruşturun
DÜNYA
Japon firmalara çağrı: Uygur Türklerini zorla çalıştıran fabrikalarla irtibatınızı soruşturun

Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ilettik
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ilettik
Abone Ol Google News
Uçurumun eşiğindeyiz

Uçurumun eşiğindeyiz

​Dünya Meteoroloji Örgütü raporu çarpıcı gerçeği ortaya koydu.
Türkiyeye gelmeyi bekliyorlar

Türkiye'ye gelmeyi bekliyorlar

​Rus turistler Türkiye'de tatil yapmaya kararlı.
İl il açıkladı

İl il açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, kritik rakamları paylaştı. ​
CHP'yi eleştiremeyen <br>Atatürkçü kitleye sert çıktı

CHP'yi eleştiremeyen
Atatürkçü kitleye sert çıktı

Hulki Cevizoğlu, sosyal medya linçine cevap verdi.
Fransa soykırıma<br>imkan tanıdı

Fransa soykırıma
imkan tanıdı

​ABD'de Ruanda soykırımıyla ilgili rapor yayınlandı.
Ölü sayısı artıyor

Ölü sayısı artıyor

Can yakan tablo açıklandı.

Kapılar kapanmadı

Kapılar kapanmadı

​İstanbul'da kısıtlama öncesi sokaklarda insan seli.

Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
CHP'ye <br>23 Nisan yanıtı

CHP'ye
23 Nisan yanıtı

​AK Parti'den CHP'nin algı çalışmalarına yanıt.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.