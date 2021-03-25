Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ilettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50'nci yıl dönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

#Çin DB Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık.

-Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz.

-Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik. 🇹🇷🇨🇳 pic.twitter.com/FOLYgccdzb REKLAM March 25, 2021

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