Gündem Bakan Çavuşoğlu Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ilettik
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ilettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin, "Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu: Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ilettik
Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile diplomatik ilişkilerimizin 50'nci yıl dönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de: Çavuşoğlu mevkidaşı Wang Yi ile görüştü
GÜNDEM
Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de: Çavuşoğlu mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti

Beyazıt'ta toplanan Doğu Türkistanlılar'dan Çin Dışişleri Bakanına protesto: Soykırımı durdurun!
FOTOĞRAF 16
Title
Ellerinde pankart ve dövizlerle Çin'in aleyhine slogan atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.
Title
Basın açıklaması yapan ve sivil toplum kuruluşları adına konuşan Doğu Türkistan Maarif ve Derneği Genel sekreteri Abdulahad Abdurrahman, Biz bugün burada 26 Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşu tek yürek olarak, Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı uygulamakta olduğu soykırıma 'Dur' demek ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin kaygılarımızı dile getirmek için bir arada bulunmaktayız.
Title
Amacımız adalet, özgürlük, temel insan hakları, demokrasi ve barış gibi evrensel ortak değerlerin korunmasına ilişkin çağrıda bulunmakla birlikte Türkiye ve diğer ülkelere uluslararası kuruluşlara asgari güç, ekonomik ve siyasi sistem açısından tehdit oluşturmaya başlayan Çin Rüyasının ilk adımı olan soykırımı protesto etmek ve soykırımın durdurulmasına çağrı yapmaktır. dedi.
Title
.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Beyazıt'ta toplanan Doğu Türkistanlılar'dan Çin Dışişleri Bakanına protesto: Soykırımı durdurun!
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda saat 11.00' de toplanan 26 Doğu Türkistan sivil toplum kuruluşundan oluşan yüzlerce kişi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretini protesto etti.


Abone Ol Google News
Süveyşi tıkadık özür dileriz

Süveyş'i tıkadık özür dileriz

​Karaya oturan geminin sahibi Japon şirketten açıklama.
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Bina sakinleriyle sohbet edip "Kamera var mı?" diye sordu.
CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanıkın cinsel tacizden yargılandığı dava şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle düştü

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.