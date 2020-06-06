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Dünya Irakın yeni Dışişleri Bakanı Fouad Baki oldu
ORTADOĞU

Irak'ın yeni Dışişleri Bakanı Fouad Baki oldu

Irak’ta Mayıs ayında göreve gelen Başbakan Mustafa el-Kazimi hükümetinde Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Fouad Baki'nin parlamentodan onay aldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Bakan değişti.
Bakan değişti.

  • Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, sadece 15 bakanın güvenoyu alarak Meclis’ten geçebildiği 22 kişilik kabinesinde Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Fouad Baki'nin parlamentodan onay aldığı kaydedildi.

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Kazımi, kabine üyelerinin tamamlanması için siyasi gruplardan destek isterken, ülkedeki mali krizin nedenini ise “hazinenin boş olması” ile açıklamıştı. Irak'ta 7 Mayıs'ta Kazimi hükümeti 15 bakanı güvenoyu alırken, 5 bakan onay alamamıştı. Dışişleri Bakanlığı'n da olduğu 2 bakanlığın oylaması ise ertelenmişti.

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