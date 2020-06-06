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Dünya Eylemlerin hedefi Beyaz Saray ABDde çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti
AMERİKA

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray: ABD'de çalışan Türk polis perde arkasında oynanan oyuna dikkat çekti

ABD’de George Floyd’un ölümüne sebep olan ırkçı polis şiddeti, ülkeyi yeni bir kaosa sürükledi. Ülkenin birçok eyaletinde yaşanan eylemlerde araç yakma ve yağmalama olayları Beyaz Saray sınırına dayandı. New York Polis Departmanı’nda çalışan Erhan Yıldırım protesto eylemlerinin ANTİFA gibi gruplar tarafından yönlendirilmek istendiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Olayın perde arkasında birileri, kaos istiyor” diye konuştu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
ABD'de Beyaz Saray önünde protestolar devam ediyor.
ABD'de Beyaz Saray önünde protestolar devam ediyor.

ABD’de Afro-Amerikan vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. 11 Eylül saldırısından sonra yükselen İslamofobiyi önlemek için New York Polis Departmanı’nda işe başlayan Erhan Yıldırım, otopsi raporuna göre, Floyd’un arbede sırasında 9 dakika boyunca, polis memurunun diziyle boynuna bastırması sonucu nefesinin kesilmesi suretiyle öldüğünü söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Yıldırım, FBI’ın ve Adalet Bakanlığı’nın müdahil olduğu olaydan sonra yaşanan protesto eylemlerine işaret ederek, olayların Floyd’un 8 Haziran’da defnedilmesi planlanan cenazesine kadar sürebileceğini söyledi. Yıldırım, Floyd’un öldürülmesi sonrasında yaşanan olayların daha çok Demokrat Valilerin yönetiminde olduğuna işaret etti.

Erhan Yıldırım

OLAYLAR DEMOKRAT EYALETLERDE

Protesto eylemlerinde araç yakma ve yağmalama olaylarının yaşandığına dikkat çeken Yıldırım, “Olay ilk yaşandığında sessiz kalan Trump, daha sonraki süreçte yaptığı açıklamada aileye başsağlığı diledi ve FBI’ın bu olaya müdahil olacağını söyledi. Ülkenin başındaki kişi bu olayı çözmek için girişimlerde bulunuyor ama tepki olarak araç yakma ve yağmalama olayları oldu. Burada bir tuhaflık var. Trump ilk seçimi kazandığında da protesto eden aynı gruptu” dedi. California, Baltimore, New York, Detroit gibi yerlerde eylemler yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Demokratların elinde olan eyaletler buralar, Cumhuriyetçilerin yaşadığı eyaletlerde bu kadar protesto, yağmalama yok” dedi.

ANTIFA ÜZERİNDEN KIŞKIRTMA VAR

Trump’ın geçtiğimiz günlerde attığı bir tviti de hatırlatan Yıldırım, “Bir kişi cüzdanından para çıkarıp bir protestocuya veriyor. Daha sonra bazı yerleri gösteriyor. Trump bu videoyu paylaşıp ‘seni görüyorum anarşist’ dedi. Bu video da gösteriyor ki, aslında mesele bir siyahinin öldürülmesi meselesi değil. Olayın perde arkasında birileri, kaos istiyor” diye konuştu. Yıldırım, yaşanan olayların ANTİFA gibi çeşitli gruplarla kışkırtılmaya çalışıldığının da altını çizdi.

ÇOK SAYIDA POLİS TEŞKİLATTAN ATILDI

  • NYPD’de Müslümanlardan Sorumlu Toplum Koordinatörü olarak görev yapan Yıldırım, “Yaşanan olay son derece üzücü. O polis memuru George Floyd’un boğazına bastırdığında öleceğini bilmiyor muydu, mutlaka biliyordu. Polis teşkilatı içinde bazı münferit kişiler içindeki saldırganlığı bastıramıyor ve bu tip olaylar yaşanıyor, ancak bu tüm Amerikan polisinin tavrı değil. Bir de bu kişiler cezasız kalıyor gibi bir algı var. Bu da çok yanlış. Çok sayıda polis memurunun bu tip olaylar yüzünden teşkilatla ilişkisinin kesildiğini biliyorum. Bazı kişiler maaş kesintisi, hapis cezası gibi cezai yaptırımlarla da karşılaşıyor” diye anlattı. ABD’de 200 farklı ülkeden insanın birarada yaşadığını belirten Yıldırım, “Eğer Müslüman, siyahi polisleri bünyenizde barındırmazsanız, içerideki ırkçı, karşıt polislerle olan sürtüşmeyi önleyemezsiniz.Polis teşkilatı içinde kendi rengini, ırkını üstün gören ve bu şekilde insanlara da böyle yaklaşanlar elbette var. Bu kişiler, bu olaylar çok münferit, teşkilat önlemek için elinden geleni yapıyor” şeklinde konuştu.

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