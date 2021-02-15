Dünya İran Cumhurbaşkanı Ruhaniden ABD yönetimine çağrı Yaptırımları kaldırın
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD yönetimine çağrı: Yaptırımları kaldırın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki yeni yönetimin nükleer anlaşmaya dönme eğiliminde olduğunu belirterek Washington yönetimine yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu. Ruhani, "Maksimum baskı politikasının başarısız olduğu tüm dünya için belli olmuştur. ABD'deki yeni yönetimin önceki hükümetin yanlışlarını telafi etme ve yasal taahhütlerine dönmekten başka çaresi yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul eden Ruhani, nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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"Yeni yönetimin başka çaresi yok"

  • ABD'de "Trumpizmin" sona erdiğini ve yeni yönetimin farklı bir politika izleyerek nükleer anlaşmaya dönme eğiliminde olduğunu dile getiren Ruhani, "Maksimum baskı politikasının başarısız olduğu tüm dünya için belli olmuştur. ABD'deki yeni yönetimin önceki hükümetin yanlışlarını telafi etme ve yasal taahhütlerine dönmekten başka çaresi yok." görüşlerini paylaştı.

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"İran da taahhütlerine dönecek"

Joe Biden yönetimine yaptırımları kaldırması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına dönmesi çağrısında bulunan Ruhani, "ABD yaptırımları kaldırdığı ve yasalara döndüğü an İran da zaman kaybetmeden nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönecektir." diye konuştu.

  • İran ile Katar ilişkilerinin son yıllarda geliştiğine değinen Ruhani, iki ülkenin ekonomik, ticari, kültürel ve bilimsel alanlarda iş birliğini genişletebileceğini ve özel sektörün bu konuda önemli bir rol oynadığını söyledi.

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"Bölge ülkeleri kendi kaderleriyle ilgili karar almalıdır"

Basra Körfezi'ndeki ülkelerin diyalog ve iş birliğini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ruhani, "Barış ve istikrar bölge ülkelerinin müzakere ve iş birliğiyle mümkündür. Bölge ülkeleri kendi kaderleriyle ilgili karar almalıdır." ifadelerini kullandı.

Al Sani'nin mesajı

Al Sani de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yazılı mesajını Ruhani'ye teslim ederek, "İstikrar ve huzur için bölge ülkeleri arasındaki diyalog korunmalıdır. Bölge ülkeleri arasındaki sorunların çözümü için müzakerelerin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Al Sani, nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

  • "ABD'nin bir an önce nükleer anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlar ile sorunları bu anlaşma çerçevesinde çözülmesini ümit ediyoruz. Katar, bu anlaşmanın uygulanması için her türlü desteği vermekten geri durmayacaktır."

İran ve ABD arasında ara buluculuk için başkent Tahran'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.

  • Al Sani, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki tansiyonu düşürme çabaları çerçevesinde ABD ve İran ile temaslarının devam ettiğini belirtmişti. Katar'ın nükleer anlaşmaya geri dönülmesi için siyasi ve diplomatik süreci destekleyerek gerilimi azaltmaya çalıştığını kaydeden Al Sani, bunun tüm ülkelerin uluslararası çabalarının bir parçası olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de bugünkü basın toplantısında, Katar'ın girişimlerine ilişkin "Bu yöndeki destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. İran ile Katar arasında muhtelif konularla ilgili istişareler sürekli olarak yapılmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

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