Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya Hürmüz Boğazı uyarısı: Güvenlik yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır

İran’dan İngiltere ve Fransa’ya Hürmüz Boğazı uyarısı: Güvenlik yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır

19:4410/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İran, İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı uyarısı konusunda uyarı yaptı.
İran, İngiltere ve Fransa'ya Hürmüz Boğazı uyarısı konusunda uyarı yaptı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme hazırlığına ilişkin, "Hürmüz Boğazı’nın güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır" dedi. Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulundu.

İran’nın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi gönderme hazırlığı yapan İngiltere ve Fransa’ya tepki gösterdi.

Garibabadi, bölge dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı’nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağı ve bölgenin askerileşmesine neden olacağı uyarısında bulunarak, "Hürmüz Boğazı’nın güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı’nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Fransa ve İngiltere savaş sonrası seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bölgedeki gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kuracaklarını açıklamıştı.



#Hürmüz Boğazı
#İngiltere
#İran
#Fransa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaşını taşıyana rekor promosyon: Bankalar peş peşe duyurdu