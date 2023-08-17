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İşgalci İsrail Filistinli bedevi öğrencilerin eğitim aldığı okulu yıktı

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevi öğrencilerin eğitim aldığı bir okulu "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı. Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı Ayn Samiye Okulu, 2022'de Norveç Mülteci Konseyinin desteğiyle yapılmıştı

12:31 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, Ramallah ve El Bire Eğitim Müdürlüğüne bağlı, bedevi toplumuna mensup çok sayıda çocuğa eğitim veren Ayn Samiye Okulu'nu yıktı." ifadesi kullanıldı.

Okulun yıkılmasının kınandığı açıklamada, bu yıkımla yaklaşan yeni öğretim yılında bedevi toplumundaki öğrencilerin eğitim haklarının elinden alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kışkırtıcı eylem, eğitim hakkını koruyan kararlar dahil uluslararası hukukun ve insan hakları sözleşmelerinin alenen ihlal edildiğini göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Görgü tanıkları da, İsrail güçlerinin Ayn Samiye’ye baskın düzenleyerek prefabrik okulu yıktığını belirtti.

Ayn Samiye Okulu, 2022'de Norveç Mülteci Konseyinin desteğiyle yapılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 61’ini kapsayan C bölgesinde yer alan okul, bölgedeki yaklaşık 300 bedevi öğrenciye hizmet veriyor.

İsrail, idari ve güvenlik kontrolünü sağladığı Batı Şeria’nın C bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Uluslararası insan hakları raporları, Batı Şeria'nın C bölgesinde inşaat izni almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.



#ayn samiye okulu
#Batı Şeria C bölgesi
#Ramallah
37 dakika önce
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