İsrail lobisi 'Hollywood'u esir aldı! Oscarlı oyuncu isyan etti: Filistin destekçisi sanatçılar kara listede

Susan Sarandon
Oscarlı ünlü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Hollywood'da iş bulamadığını belirtti, “Ajansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildi” dedi. Sarandon sektördeki birçok sanatçının da benzer şekilde işlerinden olduğunu ifade etti. Sarandon, tüm bu yaptırımlara rağmen Filistin’deki şiddetin sona ermesi çağrılarını sürdürüyor.
Oyuncu ve uzun yıllardır aktivist olan
Susan Sarandon
, geçen Kasım ayında katıldığı bir
Filistin
yanlısı protestodaki açıklamaları nedeniyle
Hollywood
stüdyoları tarafından kara listeye alındığını açıkladı.
- 78 yaşındaki oyuncu, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıylaNew York’ta düzenlenen bir eyleme katıldı.
Oyuncu, geçen yıl katıldığı bir mitingde
"Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir. Filistin'in kurtuluşu"
ifadelerini kullandığı için oyunculuk ajansından kovulduğunu söyledi.
'Menajerim beni bıraktı, projelerim iptal edildi'
'Menajerim beni bıraktı, projelerim iptal edildi'
The Times
’a verdiği yeni bir röportajda, yaşanan tartışmanın ardından menajerinin kendisini bıraktığını ve artık büyük stüdyo projelerinde rol alamadığını belirten Sarandon,
“Ajansım tarafından bırakıldım, projelerim iptal edildi”
dedi.
Ajansından kovuldu
Ajansından kovuldu
United Talent Agency
ajansından,
Filistin
ile ilgili yorumları yüzünden kovulan
Sarandon
, sadece kendisinin değil, birçok güvenlik görevlisi, yazar ve ressamın da benzer şekilde işsiz kaldığını belirtti.
'İşlerini kaybeden çok sayıda insan var'
'İşlerini kaybeden çok sayıda insan var'
Sarandon, son dönemde ifade özgürlüğünü kullandığı için işten atılan pek çok kişi olduğunu belirterek,
“Geçen yıl Kasım ayından bu yana işlerini kaybeden çok sayıda insan var… bir tweet beğendikleri ya da ateşkes çağrısı yaptıkları için”
dedi.
'Hollywood’da tekrar büyük bir rol alır mıyım bilmiyorum'
'Hollywood’da tekrar büyük bir rol alır mıyım bilmiyorum'
Büyük bütçeli filmlerde tekrar rol alıp alamayacağı sorusuna ise Sarandon,
“Bilmiyorum. Hollywood’dan bir şey olacağını sanmıyorum”
şeklinde yanıt verdi.
- Tartışmaların ardından Sarandon, Filistin’deki şiddetin sona ermesi çağrılarını sürdürüyor.
Oscar aldı: Unutulmaz yapımlarda oynadı
Oscar aldı: Unutulmaz yapımlarda oynadı
Hollywood'da hatırı sayılır bir kariyere sahip olan
Sarandon
, 4 kez aday olduğu
Oscar
'da, 1996 yılında
Sean Penn
ile başrolü paylaştığı
"Dead Man Walking"
ile
"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"
ödülünü kazandı. Oyuncu,
"Atlantic City", "Thelma ve Louise"
ve
"Lorenzo'nun Yağı"
gibi unutulmaz filmlerde rol aldı.
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