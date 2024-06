Hollywood soykırımı aklayacak

Oysa Hollywood çoktan kolları sıvadı. Steven Spielberg, Nova Müzik Festivali’nde yaşanan katliamı filme almak için çalışmalara başladığını duyurmuştu. Aynı olay ile ilgili Paramount+, bir belgesel yaptı bile. “Tekrar Dans Edeceğiz” isimli belgeselin yönetmeni Yariv Mozer. Yapımcıları ise çok kalabalık. MGM Television ve HSCC ile işbirliği içinde See It Now Studios, SIPUR ve gerçek yapımcı Bitachon 365’in ortak yapımı. Filmi İngiltere’de yayınlayacak olan BBC Storyville ve İsrail’deki Hot Channel8 de ortak yapımcılar arasında.