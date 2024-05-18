Festivalde politika normal mi?

Dünyanın en önemli film festivali olarak kabul edilen Cannes Film Festivali başladı. Kırmızı halıdan galalara, Hollywood yıldızlarından amatör oyunculara kadar çok geniş bir yelpazede resimler düşmeye başladı. Bu kadar çok gündeme gelmesi ve haber olması her defasında festivallerin neden bu kadar önemli olduğunu sorusunu akıllara getiriyor. Sektörün içinde olmayan herkes için makul bir soru bu. Zira senede bir hafta bir araya gelip film izleyip ödül dağıtmanın kime nasıl faydası olduğu ve birkaç festivalin nasıl olup da bütün dünya sinema algısını/üretiminin yönlendirdiği iyi anlaşılmalı.