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İsrail'in saldırıları sürüyor: İranlı generaller hedef alındı

İsrail'in saldırıları sürüyor: İranlı generaller hedef alındı

23:0715/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
AA
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İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general hayatını kaybetti.
İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı ile iki general hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Kazımi ile birlikte yardımcısı Hasan Muhakkik ve Muhsin Bakıri adlı iki generalin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VURULDU

İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı kaydedildi. İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırının ‘mini dron' ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda küçük çaplı hasar meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.



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