İsrail'le diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme önergesi Güney Afrika'da onaylandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu Güney Afrika arama kurtarma personeli, ülkelerine ulaştı. 39 kişiden oluşan Güney Afrikalı arama kurtarma personelini, Johannesburg'taki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda, Türk ve Güney Afrikalılardan oluşan kalabalık bir grup, alkışlar, tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.