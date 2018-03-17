İşte o hain tuzak

Hiçbir kutsalı olmayan ve Kur’an-ı Kerim’in içine bile patlayıcı tuzaklayan teröristler, Şeran’da aynı yönteme başvurdu. PKK elebaşı kadınlardan birine ait olduğu belirlenen evdeki aramada güvenlik güçleri, Kur’an-ı Kerim’in altına tuzaklanmış bomba buldu. Lüks evde arama-tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, odalar ve eşyalar arasına tuzaklanmış EYP’ler ele geçirdi. Evdeki bir yatağın üzerinde, battaniyenin arasına gizlenmiş patlayıcı düzeneğiyle başka bir odada ahşap dolabın üzerindeki Kur’an-ı Kerim’in altına tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Güvenlik güçlerinin dikkati sonucu belirlenen patlayıcılar imha edildi.

HER YERDE VAR

Beldede güvenliği sağlayan ÖSO mensuplarından Muhammed İdris Alluş, teröristlerin her tarafı tuzakladığını belirterek karşılaştığı manzarayı şöyle anlattı: “Yatağın içinde, halının altında her tarafta tuzaklar var. Yatağı kaldırdığımızda patlayıcılarla karşılaşıyoruz. Bu ev örgütün elebaşlarından bir kadına ait ve odada Kur’an-ı Kerim var. Bizim hassasiyetimizi bildiklerinden kutsal kitabın altına düzenek yerleştirmişler, onu kaldırdığınız anda patlayacak şekilde hazırlanmış.”

TUZAKLI KATLİAM

Canlı kalkan olarak kullanmak üzere sivillerin Afrin’den kaçışını engellemeye çalışan terör örgütü PYD/PKK, yeni bir katliama imza attı. İlçeyi zorlukla terk eden aynı aileden 6 kişi, sığındıkları bir köy evine tuzaklanan bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti. Patlamada bir kişi de enkaz altında kaldı. Köylerden zorla ilçe merkezine götürülen aileler, evlerine geri dönebilirlerse bombalı tuzaklarla karşılaşıyor.